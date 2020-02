Borsa: Milano su (+0,4%) con banche

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Guadagna Piazza Affari (+0,45%), mentre restano in rosso le altre principali Piazze europee.

Brilla Ubi (+23%) dopo l'operazione di Intesa (+5,7%), mentre patisce Bper (-9,7%). Guadagni anche per Banco Bpm (+5,7%), mentre non vanno altrettanto bene Unicredit (-0,5%) e Fineco (-1,2%) nel giorno dell'assemblea.

Tra i titoli migliori del listino principale Poste (+3,6%) e Diasorin (+2,4%), insieme a Enel (+1%) e alle utility. In negativo l'industria, con Buzzi (-1,9%) e Prysmian (-1,6%), così come patiscono i petroliferi, da Tenaris (-1,6%) a Saipem (-1,1%) e Eni (-0,7%) col calo del greggio (wti -1%). In perdita Pirelli (-1,2%) come il resto del comparto e le auto stesse, con Fca (-0,7%). Scende Stm (-1,4%), coi tecnologici tutti in difficoltà, dopo che l'allarme di Apple sul possibile impatto del coronavirus sui conti ha già influito sui Mercati asiatici.

Non alza la testa il lusso, con Moncler (-1,7%) e Ferragamo (-0,7%).