Borsa: Milano apre in calo -0,5%

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - La Borsa di Milano apre la seduta in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,54% a quota 24.985,71 in apertura. Sugli scudi le banche dopo l'annuncio a sorpresa di Intesa Sanpaolo (+1,18%) che ha lanciato un'offerta pubblica di scambio su Ubi (che resta in preapertura con un teorico rialzo del 23,17%).