Borsa: Europa scende con future Usa

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Giù gli indici delle principali Borse europee, coi future di Wall Street negativi, dopo la precedente giornata festiva negli Usa. La peggiore è Londra (-0,9%), seguita da Francoforte (-0,7%), Parigi (-0,4%) e Madrid (-0,2%). Tiene Milano (+0,2%), con lo spread a 132: bene le banche, con Ubi (+22,4%), Banco Bpm (+7,2%), Intesa (+2,4%), dopo l'operazione di Intesa su Ubi. Perde Bper (-9,8%), bloccata in Piazza Affari. In rosso il comparto nel resto d'Europa, a partire da Hsbc (-6,8%) con l'annuncio di un taglio di 35.000 dipendenti. Male anche Bank of Ireland (-4,3%) e Aib Group (-3,3%).

Patiscono i tecnologici, dopo l'allarme sul fatturato della Apple per via del rallentamento delle attività produttive in Cina, che hanno influenzato anche la chiusura delle Piazze asiatiche. Perdite soprattutto per Dialog (-4,7%) e Asm (-4,6%).

Giù il greggio (wti -1,9%), che influisce su Eni (-1,2%), Saipem (-1,4%), Tenaris (-1,6%), ma di più su Omv (-3,6%), Equinor e Koninklijke (-3%), e Tullow (-2%).