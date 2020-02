Cresce factoring, +6% in 2019 a 255 mld

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Non si arresta la crescita del mercato del factoring in Italia che ha raggiunto, nel 2019, un volume di affari di 255,5 miliardi di euro (+6,44%). Secondo i dati diffusi dall'Assofactoring il mercato (che vale circa il 14% del Pil) "continua a crescere e a sostenere il sistema delle imprese nonostante l'andamento poco favorevole dell'economia italiana". Secondo Alessandro Carretta, professore di Economia degli intermediari finanziari all'Università Tor Vergata di Roma e segretario generale di Assifact "a un'interazione sempre più efficace tra imprese e società di factoring per lo smobilizzo dei crediti commerciali ha contribuito positivamente anche l'innovazione tecnologica con lo sviluppo di soluzioni fintech dedicate". Leader di mercato è Unicredit (64 miliardi) seguito da Intesa Sanpaolo (60 miliardi) e, in terza posizione Ifi Italia (13,4 miliardi).