Borsa:Europa resta rialzo,Milano +0,80%

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Chiusa Wall Street per festività le Borse europee si confermano positive favorite dalla decisione della Banca centrale cinese di iniettare liquidità sui mercati per contrastare gli effetti del Coronavirus. A trainare i listini in particolare finanziari ed energia. Tra le singole Piazze Londra segna un +0,23%, Parigi e Francoforte entrambe +0,17% mentre Milano resta la maglia rosa (+0,80%, Ftse Mib a 25.064 punti). Lo spread tra btp e bund è poco mosso ed in area 130 punti base e resta stabile anche l'euro scambiato a 1,0839 sul biglietto verde. A Piazza Affari si confermano in testa al listino Ubi Banca (+5,14%) con il nuovo piano al 202, Banco Bpm (+4,95%)B. Sempre forte anche Nexi (+4,4%) con l'ipotesi di una svolta dei pagamenti digitali in Italia. Tra gli altri in spolvero Pirelli (+3,98%) in attesa del piano. Tiene poi Mediaset (+0,63%) mentre la Corte spagnola ha confermato la sospensione delle delibere per la fusione in Spagna.