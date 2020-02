A Torino VentureUp Forum

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - E' dedicato alle prospettive e alle sfide del finanziamento dell'innovazione - attuali e future, nazionali e internazionali - VentureUp Forum, l'evento di lunedì 17 febbraio alle Ogr - Officine Grandi Riparazioni di Torino.

Promosso da Aifi, l'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, si svolge in collaborazione con Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Intesa Sanpaolo Innovation Center. L'appuntamento riunisce istituzioni italiane ed europee, fondi di venture capital, business angels, aziende e startup per approfondire i temi legati al mercato europeo. Tra gli obiettivi anche quello di fare sistema tra i principali hub dell'innovazione e lanciare proposte per lo sviluppo del venture capital. Al finanziamento dell'innovazione, nella prospettiva italiana e internazionale, è dedicata la prima parte della giornata.