Euro: rischia nuovo tonfo sul dollaro

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - L'euro potrebbe "rimbalzare minimamente" sul dollaro, dopo aver sfiorato ieri quota 1,08, sui livelli minimi degli ultimi 3 anni, ma potrebbe poi cadere nuovamente. Lo sostiene Valeria Bednarik, analista di FxStreet, spiegando che "i dati Usa contrastati di ieri e le difficoltà dell'economia tedesca fanno sì che la moneta unica sia ancora una volta sfavorita rispetto al biglietto verde". "In calo da due settimane - prosegue l'analista - l'euro ha chiuso in zona rossa per 8 giorni su 10" e, a suo dire, "non si vede nessun segno di un possibile cambio di scenario". Nonostante la "continua crescita economica degli Usa" però, secondo l'analista "al di là dell'Atlantico non va tutto poi così bene", dato che "la Fed non è ancora in grado di stabilire quali saranno gli effetti del coronavirus" sull'economia americana. Determinante sarà la fiducia dei manager tedeschi attesa per venerdì. Se dovesse deludere le stime degli analisti, spiega Bednarik, "l'euro continuerà a scendere".