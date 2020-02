Web tax, Zuckerberg: 'Facebook pronta a pagare di più'

Mark Zuckerberg annuncera' alla conferenza di Monaco sulla sicurezza che Facebook potrebbe pagare piu' tasse fuori degli Usa e sosterra' i negoziati in corso all'Ocse per un nuovo regime fiscale globale per Bigh Tech. Lo scrive Politico in base ad una anticipazione del suo discorso. "Accettiamo che le riforme possano significare che dobbiamo pagare piu' tasse in differenti posti in base ad un nuovo quadro. Anche noi vogliamo una riforma fiscale e sono felice che l'Osce stia esaminandola", si legge nel testo.