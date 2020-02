Borsa: Asia chiude contrastata

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Le Borse asiatiche chiudono contrastate con la Cina in rialzo e Tokyo in rosso, dopo la flessione degli indici azionari statunitensi. L'attenzione degli investitori è sempre rivolta alle vicende legate alla diffusione del coronavirus e all'impatto sull'economia globale.

Tokyo (-0,59%) archivia la seduta in calo. Sul fronte valutario lo yen si è apprezzato con il dollaro a 109,70, e a 118,90 nei confronti dell'euro. In positivo Shanghai (+0,33%), Shenzhen (+0,42%), Hong Kong (+0,36%) e Seul (+0,48%) mentre è in rosso Mumbai (-0,10%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania i dati del Pil del quarto trimestre e l'indice dei prezzi all'ingrosso. In Italia atteso il saldo della bilancia commerciale. Previsto anche il Pil dell'Eurozona e la panoramica sull'occupazione.

Negli Stati Uniti saranno diffusi i dati sulla produzione industriale e le vendite al dettaglio.