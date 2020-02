Lagarde, slancio crescita rallentato

"Lo slancio della crescita della zona euro è rallentato dall'inizio del 2018, soprattutto a causa di incertezze globali e commercio internazionale più debole", cosa che ha portato anche a un "indebolimento della pressione sui prezzi, e l'inflazione resta distante dal nostro obiettivo": lo ha detto la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde parlando alla plenaria di Strasburgo.

"Il nostro stimolo monetario - ha aggiunto - ha sostenuto la crescita ma non può e non deve essere l'unica azione sul campo.

Più a lungo restano le nostre misure, più sale il rischio che gli effetti collaterali diventino più pronunciati". Lagarde ha quindi sollecitato "politiche strutturali e di bilancio che possono rafforzare la produttività", e che in ambiente di bassi tassi "possono essere molto efficaci".