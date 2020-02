Esercenti minacciano stop a buoni pasto

"Il sistema dei buoni pasto è al collasso e se non ci sarà un'inversione di rotta immediata, quasi tre milioni di dipendenti pubblici e privati potrebbero vedersi negata la possibilità di pagare il pranzo o la spesa con i ticket". E' l'allarme lanciato dalle associazioni di categoria Fipe Confcommercio, Federdistribuzione, ANCC Coop, Confesercenti, FIDA e ANCD Conad. "Siamo arrivati ad un punto limite di sopportazione", affermano in una conferenza per cui "siamo pronti a smettere di prendere i buoni pasto" senza una riforma.

L'attuale sistema, denunciano gli esercenti, genera "una tassa occulta del 30% sul valore di ogni buono pasto a carico degli esercenti" per cui "tra commissioni alle società emettitrici e oneri finanziari, i bar, i ristoranti, i supermercati e i centri commerciali perdono 3mila euro ogni 10mila euro di buoni pasto incassati che accettano".