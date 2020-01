Frenano retribuzioni, mancano rinnovi

Nel 2019 la media delle retribuzioni contrattuali orarie "mostra una dinamica meno sostenuta di quella osservata nell'anno precedente", con una crescita che frena al 1,1% dall'1,5% del 2018. Lo rileva l'Istat, "spiegando che il rallentamento fa a seguito al mancato rinnovo contrattuale per quasi la metà dei dipendenti". Infatti a fine anno si contano 5,5 milioni di lavoratori in attesa, pesa la P.a. "Si osserva, tuttavia, un lieve incremento medio in termini reali, grazie a una dinamica inflazionistica che, nel corso dell'anno, è stata molto contenuta".