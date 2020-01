Borsa: Milano (+0,53%) meglio d'Europa

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Piazza Affari conferma il rialzo come le altre borse europee mentre i futures di Wall Street preannunciano ancora una seduta in recupero in attesa della prima riunione del 2020 della Fed. Trascurato il coronavirus, i mercati guardano di più alla nuova tornata di risultati societari. A Milano (+0,53%), migliore di Parigi (+0,34%), Londra (+0,14%) e Francoforte (+0,07%), è sul podio Leonardo (+2,91%), che alla vigilia ha annunciato l'acquisto della svizzera Koptern, seguita da Pirelli (+2,64%) e Tim (+1,75%).

Sono invece fanalini di coda Bper (-0,86%) e Mediobanca (-1,13%), quest'ultima dopo che Mediolanum (+1,59%) non considera più la quota strategica, malgrado lo spread Btp-Bund continui a restringersi (a 134,7 punti base con rendimento al 0,97%). Atlantia (+0,36%) non risente delle parole del ministro M5S Patuanelli sulla revoca della concessioni ad Autostrade per l'Italia. In luce infine Cir (+5,26%) promossa a buy da Equita in vista della fusione tra un mese con Cofide (+4,26%).