Borsa Milano prima d'Europa con Atlantia

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Piazza Affari dimentica il 'black monday' sull'allarme Corona virus e mette a segno di gran lunga la migliore seduta tra le Borse europee: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 2,61% a 24.027 punti, l'Ftse All share in crescita del 2,43% a quota 26.130.

Ottima giornata soprattutto per Atlantia: sull'indebolimento dell'ipotesi di revoca della concessione, il titolo della controllante di Autostrade per l'Italia ha chiuso in rialzo del 6,38% a 22,33 euro, recuperando tra forti scambi un miliardo e cento milioni di capitalizzazione. Grazie alla salute dei titoli di Stato e in scia al progressivo miglioramento della prima parte di giornata di Wall Street, molto bene nel paniere principale anche Poste, Hera, Nexi e Italgas, salite del 4%. Da notare il ritorno degli acquisti in Piazza Affari sui settori 'difensivi' delle utilities e sull'immobiliare (Risanamento +19%, Gabetti +13%), segno che i timori sull'epidemia cinese non sono finiti.

Deboli Mps e Mediaset, scese dello 0,2% e dello 0,6%.