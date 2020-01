Borsa: Milano non teme il virus (+1%)

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Le Borse europee stentano a trovare una direzione ben precisa e a metà mattina sono invariate. Corre Milano (+1%) che sfida le paure per il coronavirus e diventa il migliore listino del Vecchio continente. A Piazza Affari sugli scudi Atlantia (+4,5%), con la vicenda della concessione alla controllata Autostrade per l'Italia. Bene le banche dopo le pagelle della Bce. Sono in rialzo Fineco (+2,2%), Unicredit (+1,9%), Mediobanca (+1,5%) e Intesa (+1,3%). Bene anche Poste (+2,6%).