Atlantia, in Borsa titolo cresce del 4%

Atlantia cresce ancora in Borsa con le notizie di stampa relative all'ipotesi che il governo, dopo l'esito del voto in Emilia Romagna e Calabria, possa decidere di avviare un confronto serrato con la società, escludendo la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia ed orientandosi verso un taglio delle tariffe del 5%. Il titolo, tonico sin dall'inizio delle contrattazioni, avanza del 4,1% a 21,85 euro.