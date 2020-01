Gentiloni: a Ilva fondi Ue per clima

(ANSA) - DAVOS, 24 GEN - Anche lo stabilimento ex Ilva potrà beneficiare dei fondi europei per fronteggiare il cambiamento climatico. Lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni a margine del Forum economico mondiale di Davos.

Anche la siderurgia, ha spiegato Gentiloni è "fra i settori cui questi fondi possono arrivare" e "certamente dai fondi europei e da eventuali cofinanziamenti degli Stati può venire un contributo alla soluzione dei problemi dell'Ilva, fermo restando il mantenimento degli impegni presi da ArcelorMittal". Nella revisione del funzionamento del Patto di stabilità e crescita europeo, che il commissario Ue agli Affari economici presenterà il 5 febbraio all'esecutivo Ue, "certamente uno degli obiettivi è facilitare gli investimenti pubblici per la transizione climatica e sono convinto che troveremo il modo migliore per facilitarli". Ha detto Gentiloni.