Inps: in 11 mesi +438.883 rapporti fissi

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Nei primi 11 mesi del 2019 la variazione netta dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato per i datori di lavoro privati (assunzioni più trasformazioni meno le cessazioni) risulta pari a 438.883 contratti con un incremento del 111% sullo stesso periodo del 2018 (in decelerazione però rispetto al dato dei 10 mesi). E' il dato diffuso dall'Osservatorio Inps sul precariato. Le assunzioni totali nei primi 11 mesi sono state 6.666.609 a fronte di 6.153.675 cessazioni con un saldo positivo di 512.934 contratti (erano oltre 711.000 nei primi 11 mesi del 2018). La variazione netta per i rapporti di lavoro a termine per i primi 11 mesi del 2019 è negativa per oltre 58.000 unità in controtendenza rispetto allo stesso periodo del 2018 quando era stata positiva per 245.337 unità.