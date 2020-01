Borsa Milano frena con Europa dopo Usa

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Dopo l'avvio incerto di Wall street leggera frenata sui mercati azionari del Vecchio continente, con Milano che ondeggia sulla parità, restando comunque la Borsa più solida in Europa: l'indice Ftse Mib è limato dello 0,05%, con Francoforte che perde lo 0,7%, mentre Londra e Parigi sono in calo dello 0,5%. In Piazza Affari, sostenuta dall'allentamento della tensione sui titoli di Stato italiani, sempre di corsa Stm, che sale del 7% oltre i 27 euro dopo i conti di fine esercizio e le previsioni per l'anno in corso. Acquisti anche sulla multiutility Hera (+2,5%), con Recordati, Terna, A2A ed Enel che salgono di oltre un punto percentuale.

Qualche vendita su Banco Bpm e Mps che cedono l'1,2%, Fca (-1,6%) e Pirelli, che scende con Saipem dell'1,8%. Debole Moncler, che perde oltre due punti percentuali.