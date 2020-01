Borsa: Milano accelera (+0,8%), bene Stm

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Accelera Piazza Affari (Ftse Mib +0,8%), regina d'Europa grazie allo sprint di Stm (+7%) dopo conti e prospettive per il 2020. Seguono Hera (+2,41%), che rimbalza per il secondo giorno dopo il taglio di Fidentiis e di Mediobanca, Snam (+1,3%) e Terna (+1,11%), che si riavvicina al massimo di 6,19 euro dello scorso 17 gennaio. Il rialzo a 157,8 punti dello spread tra Btp e Bund tedeschi non ferma gli acquisti su Bper (+1,22%) e Unicredit (+1,08%). Più caute Intesa (+0,59%) e Banco Bpm (+0,25%), giù Mps (-0,8%). Il coronavirus partito dalla città cinese di Whuan frena i titoli del lusso da Moncler (-2,46%) a Cucinelli (-1,8%) e Basicnet (-0,74%). Giù anche il greggio (Wti -1,64%), che frena Saipem (-0,87%), già oggetto di un taglio da parte degli analisti di Bofa nella vigilia, mentre Eni (-0,19%) limita il calo. In luce Risanamento (+11%) e Gabetti (+9,84%). Cedono Salini Impregilo (-1,81%) e Unieuro (-6,5%), sopra ai 13,25 euro a cui Ieh ha ceduto il proprio 17,6%.