Fmi, sul clima tutti dobbiamo agire

(ANSA) - DAVOS, 21 GEN - "Sul cambiamento climatico tutti quanti devono agire. Il FOndo monetario internazionale deve favorire politiche di bilancio che diano sostegno a economie a emissioni zero, e identificando i rischi collegati al clima nel settore finanziario". Lo ha detto il direttore generale del FOndo monetario internazionale, intervenendo al Forum economico mondiale Kristalina Georgieva. Georgieva ha aggiunto che "la nostra preoccupazione è come rivitalizzare la crescita. A Davos possiamo agire insieme per creare più certezze nel commercio globale".