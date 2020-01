Borsa: lusso giù in Europa-Usa con virus

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Il lusso è tra i comparti che mostrano le sofferenze maggiori con le conseguenze dei timori di contagi di un virus in Cina, che rischia di ridurre viaggi e di conseguenze spese nel Paese proprio nel periodo del Capodanno cinese, importante per il turismo.

Se Prada perde (-1,9%) a Hong Kong e guadagna (+0,8%) a Francoforte, decisi cali si registrano a Parigi per Lvmh (-1,9%) e Kering (-2,4%), mentre è più contenuto quello di Essilorluxottica (-0,6%), così come in Svizzera per Richemont (-1,9%). Lo stesso accade negli Usa per Capri Holdings (-1,3%) e Ralph Lauren (-2,1) negli Usa, mentre tiene Tiffany (-0,1%). A Milano scendono Moncler (-2,6%), Ferragamo (-2%) e Cucinelli (-4,2%). Fa eccezione Hugo Boss (+7,1%) a Francoforte, dopo i risultati preliminari del 2019.