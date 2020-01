Borsa: Europa riduce calo

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Le Borse europee riducono lievemente il calo, dopo le parole di Trump da Davos sui dazi e sulla crescita economica statunitense ed in vista della riunione di domani dell'Ue per analizzare e valutare la situazione sul contagio del virus in Cina. Piazza Affari (-1%) è la peggiore tra i listini del Vecchio continente. In rosso anche Londra (-0,8%), Parigi e Madrid (-0,7%). Migliora Francoforte (-0,1%) con il dato positivo relativo alle aspettative della congiunta economica. Proseguono in calo i futures degli Stati Uniti in attesa dell'avvio delle contrattazioni.

Rallenta la corsa del prezzo del petrolio con il Wti a 57,73 (-1,4%) dollari al barile ed il Brent a 64,15 dollari (-1,6%).

Sul versante valutario è in lieve rialzo l'euro sul dollaro a 1,1103 a Londra.