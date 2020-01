Borsa: Milano positiva, non l'Europa

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Seduta positiva per la Borsa di Milano (+0,7%) come per Madrid, in controtendenza con le altre principali Piazze europee, piatte o in rosso. A brillare nel listino principale sono stati Ubi (+3,9%) e Banco Bpm (+2,2%), con Goldman Sachs che scommette sulle fusioni. Nonostante il rialzo dello spread a 165 punti, bene anche Fineco (+1,7%), mentre hanno stentato Intesa (+0,1%) e Bper (-0,2%).

In crescita le utility, come in tutta Europa, a partire da Enel (+2,5%). Tra i titoli migliori Cnh (+1,8%) e Campari (+1,9%). Per le autostrade, col dibattito aperto sul Milleproroghe, tiene Atlantia (+1,1%), mentre cedono Autostrade Meridionali (-3,3%) e Astm (-2,3%). Col greggio tornato a salire (wti +1,7%), guadagna Eni (+0,6%) e anche Pirelli (+0,9%).

Male invece Diasorin (-2,8%) e Recordati (-2%). Perdite per Amplifon (-1,9%), Juve (-1,5%) e Azimut (-1,2%). Giù le auto dopo i dati sulle vendite in Europa, con Fca (-0,1%) e Ferrari (-0,6%).