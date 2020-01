BlacKRock lancia sfida a climate change

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Ogni governo, azienda e azionista deve fronteggiare il cambiamento climatico". E' quanto scrive in una lettera agli azionisti Larry Fink, numero uno di BlackRock sottolineando che, in "un futuro vicino, prima di quanto anticipato da molti, avrà luogo una significativa riallocazione del capitale" e che BlackRock sta rendendo la sostenibilità il suo standard per gli investimenti."Considerando i crescenti rischi di investimento che circondano la sostenibilità -spiega inoltre il Ceo- saremo sempre più propensi a votare contro i dirigenti e i consiglieri di amministrazione quando le società non svolgeranno progressi sufficienti in materia di informativa sulla sostenibilità e non predisporranno linee guida e piani aziendali ad essa connessi". "Dal dialogo di BlackRock con i clienti di tutto il mondo, emerge come sempre più clienti cerchino di riallocare il proprio capitale in strategie sostenibili".