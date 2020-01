Banca Generali: raccolta 2019 a 5,1 mld

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Banca Generali ha registrato a dicembre una raccolta netta di 614 milioni che porta il totale a oltre 5,1 miliardi da inizio 2019. Si conferma la ripresa della domanda di soluzioni gestite avviata nella seconda metà dell'anno con 388 milioni nel mese e 2,8 miliardi nell'intero anno.

"L'accelerazione di dicembre corona un altro anno di forte crescita per la nostra realtà", commenta l'amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa. "In un momento in cui il risparmio continua ad essere ostaggio della liquidità - aggiunge -. La nostra consulenza evoluta cresce ad un ritmo superiore alle nostre previsioni; di questo e della crescita endogena dei flussi trainati dalla nostra struttura esistente siamo molto soddisfatti.

L'innovazione nei prodotti e l'impegno rivolto ad uno sviluppo sostenibile sono elementi distintivi riconosciuti dalla domanda, che resta forte, e per questo siamo molto fiduciosi sulle prospettive per questo inizio 2020".