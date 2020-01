Petrolio e oro volano con attacco Iran

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Brent in volata questa notte dopo l'attacco iraniano alla base irachena di Erbil, dove sono stanziate le truppe americane. Il greggio di riferimento europeo è salito a 71,7 dollari, con un rialzo di oltre il 5%, per poi stabilizzarsi in mattinata sui 69 dollari. Stessa sorte per il Wti americano salito oltre i 65 dollari per poi tornare sui 63,3 dollari al barile. Anche il prezzo dell'oro si raffredda dopo la fiammata della notte ai massimi da settembre del 2012, a 1.611 dollari l'oncia. Le quotazioni sono scese a 1.593,86 dollari.

Poco mossi invece i mercati valutari con l'euro scambiato a 1.1150 dollari (1,1144 dollari dopo la chiusura di Wall Street di ieri sera) e 120,86 yen.