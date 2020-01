Borsa Milano sale con Atlantia, Leonardo

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Piazza Affari chiude la seduta in rialzo, con gli investitori che confidano che l'attacco dell'Iran alle basi Usa non scateni un'escalation militare. Il Ftse Mib è salito dello 0,46% trainato da Atlantia (+3,93%), che confida di riuscire a trovare un accordo con il governo sulla concessione, e Leonardo (+3%), infiammata dai venti di guerra in Medio Oriente. Bene il risparmio gestito con Azimut (+2,4%), Mediolanum (+2,3%), che ha annunciato un dividendo straordinario, e Banca Generali (+1,95%), in luce anche Moncler (+2,2%), Pirelli (+2%) e Italgas (+1,9%). In decisa controtendenza Tim (-2,9%), deboli Poste (-1,4%), Fca (-1,3%) ed Eni (-0,8%).