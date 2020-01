Prezzi: inflazione dicembre sale a 0,5%

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - L'inflazione, il tasso annuo di crescita dei prezzi, a dicembre risale, risultando pari allo 0,5%. Lo rileva l'Istat nelle stime preliminari, ricordando che a novembre ci si era fermati allo 0,2%. Più che un raddoppio quindi, ma l'Istituto di statistica avverte come il rialzo sia dovuto "principalmente" all'accelerazione dei prezzi dei carburanti, "componente - rimarca l'Istat - molto volatile del paniere". Sempre a dicembre il cosiddetto 'carrello della spesa', che raggruppa i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, segna invece su base annua una crescita dello 0,8%, in accelerazione rispetto allo 0,5% di novembre.