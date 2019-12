Fincantieri, 480 mln su 'ribaltamento'

(ANSA) - GENOVA, 17 DIC - Nel maxiemendamento alla Legge di Bilancio 2020 vengono stanziati 480 milioni per l'ampliamento del bacino di Fincantieri di Genova attraverso il cosiddetto 'ribaltamento a mare'. La ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, segnala il Mit in una nota, lo ha comunicato ieri alle Rsu dei lavoratori Fincantieri, incontrate a Sestri Ponente nel corso della visita a Genova.

La ministra è stata accolta alla Direzione Marittima di Genova dove ha incontrato gli uomini e della Guardia Costiera e approfondito alcuni temi con il direttore marittimo Ammiraglio Nicola Carlone. E' stata ribadita da parte della ministra De Micheli la volontà del Governo di investire sull'economia legata ai porti e sulle infrastrutture di collegamento e intermodali, per incrementarne la competitività.