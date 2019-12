(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Avvio di settimana in rialzo per l'euro sui mercati valutari. La moneta unica europea passa di mano a 1,1147 contro il dollaro rispetto al valore di 1,119 di venerdì sera a New York. Sullo yen l'euro è a quota 121,93. Anche la sterlina è in rialzo sul dollaro a quota 1,3410 mentre cede lievemente sulla valuta unica europea a 0,8310