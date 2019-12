Pop.Bari:azionisti,vogliamo nostri soldi

(ANSA) - BARI, 15 DIC - Per la seconda domenica consecutiva un gruppo di azionisti della Banca Popolare di Bari, con megafono e volantini, ha protestato davanti alla sede centrale dell'istituto di credito, in Corso Cavour a Bari. Il gazebo, allestito dagli iscritti all'Associazione Vittime del Salva-Banche che raccoglie al momento circa 200 azionisti, è servito a informare i passanti della situazione della banca, da due giorni commissariata. Nell'occasione sono stati invitati i cittadini a partecipare alla manifestazione organizzata per mercoledì 18 dicembre, a partire dalle 10.30, cercando anche di coinvolgere gli azionisti che ancora non hanno avviato azioni contro la banca. "Da qui partirà un corteo - dicono al megafono gli azionisti in protesta - per dar voce ai nostri diritti.

Tutti insieme 'incazzatissimi'", "rivogliamo i nostri risparmi perché ci avete imbrogliati".