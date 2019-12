Industria: fatturato ad ottobre +0,6%

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Il fatturato dell'industria italiana ad ottobre sale dello 0,6% in termini congiunturali, in "moderato miglioramento" rispetto all'incremento dello 0,2% segnato il mese precedente. Lo rileva l'Istat, spiegando come la crescita derivi da un "leggero" rialzo sul mercato interno (+0,4%) e da uno "più sostenuto" su quello estero (+0,9%). Si tratta del secondo aumento consecutivo mese su mese. Su base annua, invece, i ricavi registrano una flessione dello 0,2% (dato corretto per gli effetti di calendario). E' il quinto calo tendenziale consecutivo. Gli ordinativi registrano, sempre ad ottobre, un incremento congiunturale dello 0,6%, rallentando rispetto all'aumento dello 0,9% di settembre, rileva inoltre l'Istat. Risultato sintesi, spiega l'Istituto, di "una sostanziale stazionarietà" delle commesse provenienti dal mercato interno (-0,1%) e di una crescita di quelle provenienti dall'estero (+1,7%)". In termini tendenziali invece l'indice grezzo scende dell'1,5%.