Borsa: Milano chiude in calo con banche

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Piazza Affari chiude in calo (-0,26% a 23.329 punti) la settimana a dispetto delle altre Piazze europee tutte positive in scia all'esito del voto nel Regno Unito e sul via libera americano all'accordo con la Cina sui dazi. Ad incidere sono in particolare le vendite sui bancari. Male in particolare Banco Bpm (-2,65%), Ubi Banca (-2,42%), Mediobanca (-1,89%). Tra gli altri titoli vendite su Diasorin (-3,3%), Amplifon (-2,7%). Bene invece Cnh (+2,5%) e Stm (+1,5%) oltre alla Juventus (+1,7%). Buon passo per Fca (+1%) in attesa di martedì prossimo quando potrebbe essere siglata una prima intesa per la fusione con Peugeot. Rialzi dell'1,15% di Enel e dell'1,20% di Unipol.

Lo spread chiude a quota 154 punti base.