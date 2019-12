Cgil Cisl e Uil in piazza per contratti

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Seconda manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil in piazza Santi Apostoli a Roma nella settimana di mobilitazione unitaria "per il lavoro" dedicata al rinnovo dei contratti pubblici e privati e alle assunzioni nella P.A.

"Siamo in piazza per i contratti, per l'occupazione, contro il precariato, perché il Paese si sta sbriciolando": ha detto il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo. Per Barbagallo le risorse stanziate in manovra per i contratti pubblici "non sono sufficienti: occorre ancora un miliardo".

Mancano poi "i medici negli ospedali - dice - e insegnanti nella scuola". Sono oltre 14 milioni di lavoratori pubblici e privati che attendono da anni il rinnovo del contratto di lavoro. Il leader della Cisl Annamaria Furlan ha sottolineato l'emergenza precari: "ci sono 370 mila precari nella P.A., in tutti i settori: assumiamoli!" ha detto. "Per la crescita del Paese - dice la Cgil - serve sciogliere il nodo salariale e quello occupazionale"