Borsa, Tokyo chiude poco variata (-0,08)

(ANSA) - TOKYO, 11 DIC - La Borsa di Tokyo conclude gli scambi in lieve calo con gli investitori che guardano alla fase finale delle trattative tra Stati Uniti e Cina sul commercio internazionale, in previsione della scadenza di una settimana per l'applicazione di nuove tariffe sulle merci cinesi da parte di Washington. Il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,08% a quota 23.391,86. Sul mercato dei cambi lo yen si è andato svalutando sul dollaro a 108,70, e sull'euro a 120,60.