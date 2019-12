Borsa: Milano debole (-0,2%),giù Moncler

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Segno meno per Piazza Affari (-0,2%) dopo un avvio poco mosso, in linea con le altre Borse europee alla vigilia del voto in Gran Bretagna e della decisione della Bce sui tassi, mentre è atteso oggi l'analogo verdetto della Fed. Pochi i rialzi tra i titoli principali, limitati a Nexi (+0,57%), Banco Bpm (+0,35%), che ha superato abbondantemente i requisiti patrimoniali minimi fissati dalla Bce, Stm (+0,2%) e Pirelli (+0,1%). Segno meno invece per Moncler (-1%), Juventus (-1%), Azimut (-0,96%), Atlantia (-0,9%), Amplifon (-0,69%) e Mediobanca (-0,6%). Poco mosse Tim (-0,27%), Unicredit e Intesa (-0,2% entrambe). Tra i titoli a minor capitalizzazione fa il botto Ternienergia (+13,14%), seguita da Zucchi (+5%), Geox (+3%) e Pininfarina (+1,85%). Non riesce a fare prezzo Safilo (-13% teorico) all'indomani del piano di ridimensionamento, che prevede 700 esuberi, il 25% della forza lavoro del Gruppo.