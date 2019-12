Borsa: Europa tiene, Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Si mantengono in territorio positivo le principali borse europee dopo un avvio al rallentatore, guidate da Londra (+0,5%) alla vigilia del voto, visto anche come un secondo referendum sulla Brexit. Seguono Francoforte (+0,4%) e Parigi (+0,05%), invariata Madrid, debole invece Milano -0,2%. Positivi i futures Usa in attesa della decisione della Fed sui tassi, prevista per stasera insieme al deficit di novembre, in crescita del 100% oltre quota 206 miliardi di dollari. Prevista domani l'analoga decisione della Bce, la prima sotto la presidenza di Christine Lagarde.