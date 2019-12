Borsa: Europa chiude in rialzo

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Le Borse europee chiudono la seduta in rialzo con gli investitori che guadano alle prossime mosse della Fed e della Bce. Attesa anche per i dati del deficit pubblico di novembre degli Usa, previsto in aumento a oltre 206 miliardi di dollari. In lieve rialzo l'euro sul dollaro a 1,1093 a Londra.

In positivo Madrid (+0,89%), Francoforte (+0,58%) e Parigi (+0,22%). Piatta Londra (+0,03%), in attesa delle elezioni di domani, viste dagli osservatori come una sorta di secondo referendum sulla Brexit.