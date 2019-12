Borsa: Hong Kong debole, apre a -0,44%

(ANSA) - PECHINO, 10 DIC - La Borsa di Hong Kong apre la seduta in calo scontando la debolezza di Wall Street e l'assenza di segnali sull'accordo commerciale tra Usa e Cina, mentre si avvicina la scadenza del 15 dicembre per la possibile stretta ai dazi da parte americana sull'import di oltre 100 miliardi di dollari di beni made in China. L'Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,44%, a 26.378,99 punti.

Scivolano anche Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composite cedono, rispettivamente, lo 0,19% (a 2.908,94 punti) e lo 0,23%, a quota 1.636,66.