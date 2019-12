A.Mittal: Conte per partecipata pubblica

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Nella trattativa con Mittal per lo stabilimento ex Ilva di Taranto, il governo propone l'ingresso "di una partecipata pubblica". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine di un convegno dell'Eni. "Non mi fate dire i dettagli, dovete avere pazienza", ha aggiunto: "Quello che posso anticipare, però, è che è prevista anche la partecipazione di aziende pubbliche, a partecipazione pubblica. Questo senz'altro. Quando ho parlato di 'sistema Italia' intendevo questo, noi siamo pronti a fare la nostra parte per rendere questo progetto ancora più efficace, credibile, per rendere il piano industriale ancora più sostenibile".