Natale, 78% italiani fa la spesa sostenibile

Spesa natalizia all'insegna della sostenibilità ambientale per il 78% degli italiani. Per la tavola dei giorni di festa la maggioranza dei connazionali sembra preferire solo piatti preparati con l'acquisto di prodotti alimentari "essenziali". Tra i motivi della scelta dei prodotti sostenibili, il 36% degli italiani afferma di considerare i benefici per la propria salute, mentre il 23% dichiara di voler contribuire al benessere degli animali. La scelta e i comportamenti di consumo durante le ricorrenze di fine anno sono rilevati dallo studio "European Food Responsibility Study", realizzato da Ibm e Morning Consult. L'analisi, che ha coinvolto Italia, Spagna e Regno Unito, è stata finalizzata a rilevare il grado di conoscenza, le abitudini e la sensibilità dei consumatori in materia ambientale e alimentare. Per quanto riguarda il carrello della spesa degli degli italiani, secondo la ricerca, l'88% tende a porre maggiore attenzione alla provenienza degli alimenti, in particolare per quanto riguarda l'origine etica e responsabile. Gli analisti segnalano ancora che il 63% dei consumatori non si lascia scoraggiare da un innalzamento dei prezzi di acquisto, se questi sono indice di una provenienza responsabile del cibo. Alta è anche l'attenzione per il tema degli sprechi alimentari (75%) con un 53% che ha affermato di prediligere l'acquisto presso catene della distribuzione che adottano iniziative volte a ridurre lo spreco alimentare. Tra i prodotti che renderebbero più probabile l'acquisto di un articolo ci sono quelli con le etichette biologiche o non Ogm. Ci sono poi 9 su 10 intervistati che ritengono che sarebbe molto o relativamente prezioso disporre di alimenti tracciabili attraverso la blockchain.

Relativamente alla salvaguardia del suolo più dell'80% dei consumatori ha espresso ''preoccupazione per il degrado del suolo'' e i tre quarti hanno dichiarato di essere disponibili a pagare di più per prodotti alimentari coltivati in terreni sostenibili. A Natale, ricorda inoltre Confagricoltura, acquistare alberi veri, quelli naturali e non in plastica, ''è una scelta sostenibile perché fa bene all'ambiente, alla salute ed è di sostegno ai comparti florovivaistico e boschivo, essenziali per l'economia nazionale. Gli abeti, di varietà pregiate come il rosso o il bianco, provengono da coltivazioni specializzate o da cime derivanti da potature o sfoltimenti, indispensabili per la salute dei boschi''.(ANSA).