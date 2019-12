McDonald's: 24mila dipendenti in Italia

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - I dipendenti di McDonald's in Italia sono 24.000 (28.570 complessivamente le persone occupate direttamente e indirettamente) di cui il 92% è assunto con un contratto stabile a fronte di una media del comparto del 66,4%.

Il 55% dei lavoratori inoltre ha meno di 29 anni. Sono alcuni dati dell'analisi che l'Istituto Althesys ha realizzato per misurare l'impatto di McDonald's sul sistema Paese. Fra salari e tributi fiscali, McDonald's Italia ogni anno distribuisce oltre 900 milioni. L'84% dei fornitori si trova in Italia.

Con seicento ristoranti, ventiquattromila dipendenti e un milione di clienti al giorno McDonald's Italia nello scorso anno "ha distribuito risorse creando valore condiviso per 1,3 miliardi di euro, pari allo 0,1% del Pil del 2018", continua lo studio. Questi risultati commenta l'amministratore delegato di McDonald's Italia Mario Federico "confermano il legame che da oltre 30 anni unisce McDonald's all'Italia.