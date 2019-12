Ricavi 2019 grande distribuzione +1,4%

(ANSA) - MILANO, 3 DIC - Quest'anno le vendite in valore della grande distribuzione in Italia chiuderanno in crescita dell'1,4% rispetto al 2018. Lo affermano le stime delle rilevazioni Nielsen Total Store.

A fronte di un dato progressivo che per ottobre è stato in aumento dell'1,6%, la previsione è che l'anno si chiuda in positivo nonostante un possibile rallentamento delle vendite nelle ultime settimane del 2019. In particolare, il settore Food & Beverage dovrebbe chiudere l'anno a +1,8%, mentre i reparti del cura casa, del cura persona e del no food sono stimati in calo annuo dello 0,3%. "I dati di ottobre sono in linea con il mercato nell'Eurozona e siamo fiduciosi che la chiusura dell'anno in aumento - spiega Romolo de Camillis, retailer services director di Nielsen Italia - porterà a moderata ma continua crescita nel 2020. Nel 2019 sono emerse spiccate differenze geografiche: la Gdo nelle regioni del Sud è in crescita da gennaio, con un parziale contributo del provvedimento del reddito di cittadinanza".