Borse in Europa salgono con petroliferi

(ANSA) - MILANO, 2 DIC - Intonazione positiva per le Borse in Europa che aprono tutte al rialzo. Parigi poco variata in avvio si rafforza con un rialzo dello 0,38%. Più deciso il guadagno di Francoforte in apertura (+0,22%) per poi rafforzarsi in rialzo dello 0,3% mentre Londra si posiziona a quota 7.346,53 in apertura e dopo mezz'ora di scambi sale dello 0,4 per cento.

I settori petrolifero e minerario sono quelli più comprati con Bp che guadagna lo 0,7% e Rio Tinto l'1,9%.