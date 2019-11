Consumi, torna Saturdays for Future

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Torna sabato in tutta Italia Saturdays for Future l'iniziativa nata per migliorare le abitudini di spesa anche in vista dello shopping natalizio e trasformare il sabato nel giorno di sensibilizzazione e impegno per la produzione e il consumo responsabili a favore dello sviluppo sostenibile, come definito dal Goal 12 dell'Agenda 2030. L'idea dei Saturdays for Future, lanciata dal portavoce dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) Enrico Giovannini e dal presidente del comitato scientifico di NeXt Leonardo Becchetti, è di rendere il giorno in cui la maggior parte delle persone fa la spesa settimanale quello dell'impegno a favore dello sviluppo sostenibile e contribuire a realizzare il Goal 12 dell'Agenda 2030 (Consumo e produzione responsabili). All'iniziativa hanno aderito molte associazioni, aziende, organizzazioni della grande distribuzione, scuole, università, negozi, dimostrando il crescente interesse verso la promozione di comportamenti più responsabili.