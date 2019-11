Uber perde la licenza a Londra

(ANSA) - Uber non potrà più operare a Londra: le autorità municipali della capitale britannica hanno infatti annunciato oggi di aver negato il rinnovo della licenza al colosso americano dei taxi online evocando "violazioni" delle regole che mettono a rischio i passeggeri e la loro sicurezza.

L'azienda farà appello e potrà restare attiva finché questo non verrà esaminato. Transport for London (Tfl), l'agenzia comunale dei trasporti, aveva già sospeso Uber nel 2017, salvo concedere poi due proroghe, l'ultima scaduta ieri.