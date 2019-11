Istat: nel 2017 fatturato multinazionali +6,1% in Italia

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Nel 2017 in Italia sono attive 14.994 imprese a controllo estero, le quali occupano quasi 1,4 milioni di addetti (+4,0% rispetto al 2016), fatturano (al netto di attività finanziarie e assicurative) oltre 572 miliardi di euro (+6,1%), realizzano un valore aggiunto di quasi 119 miliardi di euro (+5,0%) e quasi 17 miliardi di investimenti fissi lordi.

Contribuiscono inoltre alla spesa in ricerca e sviluppo per oltre 3,3 miliardi. E' quanto indica il report dell'Istat sulla struttura e competitività delle imprese multinazionali, riferito al 2017. Le controllate italiane all'estero sono invece 23.727 (+3,6%), occupano quasi 1,8 milioni di addetti (+4,4%) e fatturano oltre 538 miliardi (+5,7%, sempre nel confronto annuo).(ANSA).