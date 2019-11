Borsa Milano giù con Fca e Exor, ok Tim

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Piazza Affari in deciso ribasso al pari di tutte le Borse europee, con gli investitori preoccupati che le tensioni tra Usa e Cina su Hong Kong possano far deragliare ancora una volta la pace commerciale. Il Ftse Mib cede lo 0,63% con Fca (-2,8%) che sconta, assieme alla controllante Exor (-2,2%), l'avvio di una causa da parte di Gm sul presunto pagamento di tangenti al sindacato americano Uaw.

Male anche Stm (-2,1%), Cnh Industrial (-1,9%), Moncler (-1,8%), Tenaris (-1,6%) e Leonardo (-1,5%). Prese di beneficio su Nexi (-0,8%) dopo il rally di ieri legato alla possibile alleanza con Intesa (-0,4%). Tra i bancari fiacca Bper (-1,3%) mentre si muove in controtendenza Tim (+1,3%), promossa da Barclays che ha alzato il target price a 0,64 euro. Tiene Snam (+0,07%) nel giorno del piano industriale, assieme alle utility Terna (+0,03%) e Italgas (+0,03%). Mediaset fiacca (-0,3%) nell'ultimo giorno disponibile per un accordo con Vivendi. Ancora sospesa la Roma (+13,7%) sulle voci di ingresso di nuovi soci.