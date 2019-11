Bain&Company: Italia si rafforza

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Si rafforza il ruolo della sede italiana di Bain&Company con la nomina di Luca Penna, partner dell'ufficio di Milano a responsabile per Europa, Medio Oriente e Africa della practice Full Potential Trasformations. Ad annunciarlo una nota dell' azienda di consulenza globale presente in 37 paesi che nel 2020 inaugurerà a Milano anche un Digital Innovation hub per tutti i settori merceologici nei quali la società opera con un focus sull'innovazione 4.0 per le imprese.

"In un contesto caratterizzato da nuove sfide e rapide evoluzioni - spiega Luca Penna- le aziende puntano a trasformare il proprio modello operativo e ad accelerare la capacità di cambiamento per creare valore per i propri stakeholders".